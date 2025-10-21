إسرائيل: انفجار عبوة ناسفة في منطقة تحت سيطرة الجيش بخان يونس

• جيش الاحتلال الإسرائيلي "يحقق في الحادث ويدرس ما إذا كانت العبوة زرعت مؤخرا"، وفق هيئة البث

تحدثت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، عن انفجار عبوة ناسفة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي خلف "الخط الأصفر" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت إن "الانفجار وقع في منطقة خان يونس، في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية خلف الخط الأصفر"، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يحقق في الحادث، ويعمل على التأكد مما إذا كانت العبوة قد زُرعت حديثًا".

وزعمت هيئة البث الرسمية أن الحادث "يشكل انتهاكًا لوقف إطلاق النار".

كما ذكرت أن "تقارير فلسطينية تفيد بوقوع غارة جوية إسرائيلية في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر حتى الساعة (11:55 ت.غ.) تعليق فوري من حركة "حماس" بشأن هذا التطور.

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا حيز التنفيذ، استنادا إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم بجانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

ومنذ سريان الاتفاق، وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكثر من 80 خرقا إسرائيليا حتى مساء الأحد، ما أسفر عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، وخلفت 68 ألفا و229 شهيدا، و170 ألفا و369 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.