 دبلوماسية أمريكية: نظرية المؤامرة من جانب الجمهوريين بشأن أوكرانيا «غير صحيحة» - بوابة الشروق
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دبلوماسية أمريكية: نظرية المؤامرة من جانب الجمهوريين بشأن أوكرانيا «غير صحيحة»

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 9:42 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 9:42 م



قالت مستشارة كبيرة سابقة في البيت الأبيض، أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، أن نظرية المؤامرة التي يدفع بها الحزب الجمهوري، والتي تزعم بأن أوكرانيا تدخلت بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية الامريكية في 2016، خاطئة.

ويأتي التصريح الذي ادلت به فيونا هيل ، مستشارة سابقة مختصة بالشؤون الروسية ، في اليوم الخامس من جلسات الاستماع العامة في تحقيق بالتقصير الجاري بحق ترامب.

وكان ترامب وحلفاؤه قد روجوا لفكرة أن أوكرانيا تدخلت للإضرار بالحملة الانتخابية للرئيس ترامب عام 2016، وغالبًا خلال رفض الفكرة الأكثر قبولا بأن روسيا هى التي تدخلت وساعدت ترامب بشكل فعال.

يشار إلى أن الرئيس متهم بسوء استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا لإعلان تحقيق ضد خصمه المحلي، جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي. وتم استخدام النظرية المتعلقة بأوكرانيا في 2016 استخدمت للتبرير للضغط.


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