تقارير: الحكومة الألمانية ترصد 43 هجوما إلكترونيا ناجحا على مستشفيات

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا تزايد عدد الهجمات الإلكترونية على شبكات حواسب المستشفيات والهيئات الحساسة في البلاد.

وكتبت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، أن الحكومة الألمانية سجلت 43 هجوما ناجحا على مقدمي الخدمات الصحية خلال العام الحالي وحتى مطلع تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن هذا العدد يعادل أكثر من ضعف إجمالي عدد الهجمات التي وقعت في العام الماضي كله.

واستندت الصحيفة في تقريرها على رد من الحكومة على استجواب من كتلة الحزب الديمقراطي الحر، ولفتت إلى أن منفذي هذه الهجمات كانوا مهتمين في الغالب بتشفير بيانات للمستشفيات وللمؤسسات الأخرى، وكانوا يطلبون بعد ذلك نوعا من أموال الفدية للإفراج عن هذه البيانات.

ولم تقتصر الهجمات على مستشفيات وحسب بل طالت كذلك شركات تعمل في الإمداد بالطاقة والمياه ومصارف وشركات تأمين بالإضافة إلى منظمات أخرى، وقالت الصحيفة إن المؤسسات الحساسة للبنية التحتية في البلاد تعرضت لـ171 هجوما إلكترونيا في أول عشرة شهور من العام الحالي، مقابل 121 هجوما في العام الماضي، و62 هجوما في 2018.

من جانبها، قالت ايزابيل مونش، خبيرة البنية التحتية الحساسة في المكتب الاتحادي للأمن وتقنية المعلومات:" دائما ما تتكرر موجات الهجوم على قطاعات بعينها، وفي زمن كورونا ارتفع عدد الهجمات على المستشفيات، وقد عوضت المستشفيات ما فاتها في مجال تقنية المعلومات، لكن لم يصل كل مستشفى إلى المكان الذي ينبغي أن يكون فيه، ويجب تخصيص 15% على الأقل من استثمارات تقنية المعلومات في الأمن السيبراني".