 أزمة في استيعاب المهاجرين إلى جزر الكناري وإسبانيا تنشئ معسكرات للطوارئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أزمة في استيعاب المهاجرين إلى جزر الكناري وإسبانيا تنشئ معسكرات للطوارئ

جزر الكناري
جزر الكناري
د ب أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 2:11 ص

 تعتزم أسبانيا تحضير مراكز استقبال مؤقتة لحوالي سبعة آلاف مهاجر بجزر البحر المتوسط لاحتواء أزمة الهجرة إلى جزر الكناري.

ووعد وزير الهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا اليوم الجمعة خلال زيارة قام بها إلى لاس بالماس دي جران كاناريا بأن يتم تجهيز هذه المعسكرات "خلال أسابيع قليلة" لاستقبال المهاجرين.

وتفيد المعلومات المتوافرة أن هذه المعسكرات سيتم بناؤها على جزر جران كاناريا وتينيريفا وفويرتيفنتورا على قطع أراض مستقلة أو إعدادها داخل منشآت وزارة الدفاع.

وقال إسكريفا أنه بجانب ذلك سيتم العمل على بناء "مراكز ثابتة" أيضا لسبعة آلاف مهاجر.

ووعد وزير النقل خوسيه لويس أبالوس الذي زار اليوم الجمعة جزيرة جران كاناريا بتوفير المزيد من وسائل خدمة الإنقاذ من مخاطر البحر.

وصل حتى الآن خلال العام الجاري إلى جزر الكناري أكثر من 18 ألف مهاجر من أفريقيا، ما يعني وفقا للبيانات الرسمية ارتفاعا قدره ألف بالمئة مقارنة بأعداد العام الماضي.

وتم إيواء حوالي 5500 مهاجر في الوقت الراهن وبصورة مؤقتة في 17 فندقا هناك.

وبسبب وباء كورونا فإن حالة الإشغال السياحي في جزر الكناري ليست جيدة حاليا كما هو الحال عادة.

ويتهم سياسيون إقليميون الحكومة المركزية بالتخلي عن جزر الكناري خلال الأزمة.

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