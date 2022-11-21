الوكالة السودانية: استقبال شعبي ورسمي للميرغني فور وصوله من القاهرة

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أفادت وكالة الأنباء السودانية، باكتمال الاستعدادات لاستقبال محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الديمقراطي الاصل ومرشد الطريقة الختمية، الذي يغادر القاهرة ظهر الاثنين.

وقالت "سونا" - الوكالة الرسمية للسودان - إن الحزب الديمقراطي شكل لجنة عليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

ونقلت عن عمر خلف الله المتحدث باسم الحزب، إن استقبال الميرغني سيكون رسميا وشعبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بعودة الميرغني إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد تسع سنوات قضاها في مصر.

وقالت القناة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير طائرة خاصة لنقل الميرغني.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي استكمالا للدعم المصري للتوافق السوداني، موضحة أن الميرغني كلف نائبه وابنه جعفر بضبط المتفلتين من الحزب.