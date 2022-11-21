قادة كوسوفو وصربيا يبحثان في بروكسل تخفيف التوتر بين بلديهما

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يجتمع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتس، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، في بروكسل لإجراء مباحثات أزمة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين الدولتين الجارتين.

ويرأس الاجتماع، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وسبقته اجتماعات منفصلة لزعيمي البلدين الواقعتين غربي البلقان مع بوريل.

وجاء في بيان صحفي للاتحاد الأوروبي أن "تركيز الاجتماع الطارئ سيركز على البحث عن سبيل للخروج من الأزمة الراهنة وتجنب أي تصعيد آخر على الأرض".

وذكر البيان أن المباحثات ستركز على حل النزاع المتعلق بلوحات أرقام السيارات، وعودة صرب كوسوفو إلى مؤسسات كوسوفو.

كان العديد من عرقية الصرب، قد استقالوا من وظائفهم في وقت سابق هذا الشهر في مؤسسات كوسوفو، مثل الشرطة والقضاء والبرلمان والبلديات.

وارتبطت الخطوة بقرار من حكومة بريشتينا بوقف الاعتراف بلوحات تراخيص السيارات الصادرة في صربيا للسكان في كوسوفو.