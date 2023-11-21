بايدن: نقترب جدا من إبرام اتفاق بشأن المحتجزين في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تعمل منذ أسابيع على الإفراج عن المحتجزين في غزة، مؤكدًا الاقتراب من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف في تصريحات، مساء الثلاثاء: «قد نتمكن من إعادة بعض الرهائن من قطاع غزة قريبًا، ولكن لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق».

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، بأن القاهرة تكثف جهودها مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله إن الوساطة المصرية تسعى لهدنة إنسانية وتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا التنسيق المصري القطري المستمر في هذا الإطار.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل وصلت إلى نهايتها، موضحة أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن الأطراف وصلت إلى مرحلة مهمة وسيصدر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن الأولوية حاليًا في المفاوضات هي لوقف الحرب وللجانب الإنساني في قطاع غزة، معقبًا: «متفائلون جداً بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة».

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أعلن فجر اليوم الثلاثاء، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة، مشيرا إلى أن الحركة سلمت ردها لمصر وقطر في المفاوضات مع إسرائيل.