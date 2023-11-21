إبراهيم عيسى: موازين القوى في العالم لا تسمح بحرب الآن ضد إسرائيل

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك حلين جرى طرحهما بخصوص الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين منذ 75 عاما.

وأضاف خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن أولهما هو إسرائيل دولة محتلة واستعمارية وعدوانية وأنها عسكرية وبها تجنيد إجباري وهذه الدولة لا يمكن أن نتعامل، معها إلا بالحرب والشيء الوحيد الذي يصلح في مواجهة إسرائيل هو الحرب.

ولفت إلى أن المحور الثاني يرى الحرب والعداء لإسرائيل هو السبيل الوحيد للنصر وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهو منهج الجهاد المقدس من أجل فلسطين وطرد الشعب الإسرائيلي المحتل، موضحا أن هذا رأي التيارين الإسلامي والناصري ويقفان وراء دعوات الحرب لاستعادة الأرض.

وأوضح أنه لا يوجد حرب أعادت فلسطين حتى الآن، ولكن ما زال هناك إصرار على الحرب ضد إسرائيل، منوها بأن تيار الإسلام السياسي يرى تحرير فلسطين من الاحتلال لا يحدث إلا بتحرير العالم العربي من الحكام الطغاة الذين لا يحكمون بالإسلام وبشرع الله، ومن ثم شرط عودة فلسطين هو إقامة دولة الإسلام والخلافة الإسلامية واستعادتها.

وذكر: «العرب أضاعوا فرصة الحفاظ على 45% من أرض فلسطين بالإصرار على الحرب في عام 1948».

وأضاف: «موازين القوى الموجودة في العالم لا تسمح بحرب الآن ضد إسرائيل، وذلك بالنظر إلى وجود حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة، بل وإدخال إسرائيل في قلب غزة، وعدم تدخل إيران في الحرب بغزة حتى الآن رغم إعلانها أن تل أبيب هدفها»، متسائلا: «من يتبنى حل الحرب على إسرائيل فما المدى الزمني وما النتائج التي سيحققها وما مقوماته وقدراته؟».