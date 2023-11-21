كوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا للتجسس

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قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري إلى الفضاء.

وكانت كوريا الشمالية أخفقت فى السابق لمرتين هذا العام في وضع قمر صناعي للتجسس في مداره بنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" في وقت متأخر من، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الكوري الجنوبي أكد إطلاق الصاروخ.

وجرت عملية الإطلاق قبل يوم واحد من الموعد المتوقع.

وقالت يونهاب إن كوريا الشمالية أبلغت اليابان بأنها تخطط لإطلاق قمر صناعي بين الأربعاء والأول من ديسمبر.

وكانت الحكومة اليابانية قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنها تعتزم التنسيق مع حلفائها لحث كوريا الشمالية على عدم تنفيذ عملية الإطلاق.

وكانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قد أدانت عمليات الإطلاق الفاشلة في مايو وأغسطس، واتهمت بيونج يانج باستخدام التكنولوجيا المرتبطة بصورة مباشرة ببرنامجها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويحظر على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية بموجب قرارات الأمم المتحدة. ويمكن تجهيز هذه الصواريخ ، بحسب تصميمها ، برأس حربي نووي واحد أو أكثر.