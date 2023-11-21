السعودية تهزم الأردن وتتصدر المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية

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استعاد المنتخب السعودي لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، وذلك عقب فوزه على مضيفه المنتخب الأردني 2 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة والتي شهدت فوز طاجيكستان على باكستان 6 / 1.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في هذا الفوز للاعبه صالح الشهري الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين الثامنة و30.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط، ليستعيد صدارة المجموعة التي فقدها في وقت سابق من اليوم لمنتخب طاجيكستان، فيما توقف رصيد منتخب الأردن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وأصبح هذا الفوز هو الأول للمنتخب السعودي أمام الأردن على الملاعب الأردنية ليعزز تفوقه أمام منتخب النشامى بسبعة انتصارات مقابل خمسة انتصارات للأردن، بينما تعادلا في مباراتين.

وهذه المباراة الثانية على التوالي التي يسجل فيها الشهري بقميص الأخضر ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في التصفيات لينافس على صدارة قائمة هدافي التصفيات والتي يتصدرها القطري المعز علي والياباني آياسي يويدا ولكل منهما 5 أهداف.

وكان منتخب طاجيكستان حقق فوزا ساحقا أمام مضيفه منتخب باكستان 6 / 1 وتصدر ترتيب المجموعة قبل أن يتراجع للمركز الثاني بعد فوز المنتخب السعودي.

وتقدم منتخب طاجيكستان بهدفين سجلهما أمادوني كامولوف وروستام سويروف في الدقيقتين التاسعة و13 ثم رد منتخب باكستان بهدف للاعب راهيس نابي في الدقيقة 21 .

بعدها أضاف بارفيزون عمربييف واليشر دزهاليلوف الهدفين الالث والرابع لطاجيكستان في الدقيقتين 26 و45 .

وفي الشوط الثاني، أضاف أمادوني كامولوف وشاهروم سامييف الهدفين الخامس والسادس لمنتخب طاجيكستان لتنتهي المباراة بفوز الفريق 6 / 1.

ورفع منتخب طاجيكستان رصيده إلى أربع نقاط واحتل المركز الثاني بينما ظل منتخب باكستان بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير.