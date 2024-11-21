وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم مدعي عام الجنائية الدولية بالتحيز والفساد

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بـ«التحيز والفساد».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، يشكل «وصمة عار أخلاقية».

وأشار إلى أن «القرار يجر النظام القضائي الدولي إلى مستوى غير مسبوق من الانحدار، ويخدم إيران رأس الأفعى ووكلائها»، وفقًا لتدوينته.

وأضاف: «لن نسمح لأي جهة معادية ومنافقة وغير شرعية أن تلحق الأذى بقادتنا أو جنودنا، سنواصل الدفاع عن مواطنينا بتصميم وفخر، وسنقف بحزم ضد كل من يحاول المساس بحقنا في الدفاع عن النفس»، بحسب تعبيره.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.