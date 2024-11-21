أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 727 ألفا و250 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 727 ألفا و250 جنديا، بينهم 1510 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9398 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأربعاء، و19143 مركبة قتالية مدرعة، و20731 نظام مدفعية، و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1003 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و19259 طائرة مُسيرة، و2756 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و29745 من المركبات وخزانات الوقود، و3674 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.