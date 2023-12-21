رئيس الوزراء المجري: هجوم روسيا على أوكرانيا عملية عسكرية وليست حربا

شكك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في الطبيعة الحربية للهجوم الروسي على أوكرانيا، وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اختياره للمصطلحات.

وقال السياسي الشعبوي اليميني، في مؤتمره الصحفي السنوي في بودابست اليوم الخميس، إن "هذه عملية عسكرية طالما لم يتم إعلان حالة حرب بين البلدين".

وجاءت هذه الإجابة من جانب رئيس الوزراء ردا على سؤال حول سبب تجنبه مؤخرا استخدام مصطلح "الحرب" في محادثاته مع بوتين.

وقال إن البعض قد يصنف الأحداث بأنها "حرب"، مضيفا: "لكننا نحن أبناء المجر لا نملي على أي أحد المصطلحات التي يجب أن يستخدمها للحديث عن ذلك، نحن سعداء أن هذه ليست حربا".

من ناحية أخرى، قال أوربان، إن أوكرانيا في خضم حرب. وكان أوربان، الذي تربطه منذ فترة طويلة علاقات جيدة مع بوتين، قد التقى زعيم الكرملين في بكين في أكتوبر.

وأدلى أوربان بتعليقات غامضة بخصوص النزاع مع بروكسل بشأن تجميد تمويل الاتحاد الأوروبي للمجر الذي تبلغ قيمة 21 مليار يورو (23 مليار دولار).

من ناحية أخرى، أكد أوربان أنه يعارض بشدة إدراج هذا المبلغ في ميزانية السبع سنوات للاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان إنه يخشى ألا يُترك شيء لدفع الملايين المجمدة حاليا للمجر، على الرغم من عدم صحة ذلك.

وبرغم ذلك، فهو يؤيد بشكل أساسي تقديم دعم مالي لأوكرانيا، لأن بودابست مهتمة أيضا بالحفاظ على وجود أوكرانيا كدولة عازلة بين المجر وروسيا.