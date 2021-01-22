 البرازيل تحصل على 2 مليون جرعة لقاح استرازينيكا من الهند - بوابة الشروق
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البرازيل تحصل على 2 مليون جرعة لقاح استرازينيكا من الهند


نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 3:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 3:48 ص

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أنها سوف تقوم بشحن مساء اليوم الخميس 2 مليون جرعة لقاح استرازينيكا الذى تم انتاجه في الهند.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إن الشحنة سوف تصل ظهر يوم غد الجمعة إلى البرازيل عبر ميناء ساوباولو.

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