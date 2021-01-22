البرازيل تحصل على 2 مليون جرعة لقاح استرازينيكا من الهند

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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أنها سوف تقوم بشحن مساء اليوم الخميس 2 مليون جرعة لقاح استرازينيكا الذى تم انتاجه في الهند.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إن الشحنة سوف تصل ظهر يوم غد الجمعة إلى البرازيل عبر ميناء ساوباولو.