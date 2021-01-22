أعادت إطلالة جيل بايدن، في حفل تنصيب زوجها جون بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، للذاكرة إطلالات زوجات الرؤساء في حفلات أداء اليمين، حيث إنها مثلما اختارت ثوبًا من علامة تجارية حديثة الظهور لتشجيع المبتدئين، والذين سيفيدون البلاد في المستقبل، كان لكل سيدة أولى رسالة من وراء اختيار الملابس في الحفلات.

وقالت ليزا كاثلين جرادي، أمينة التاريخ السياسي الأمريكي وحركات الإصلاح والتاريخ السياسي للمرأة في متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الأمريكي، إن الجميع يراقب ما ترتديه السيدة الأولى خلال حفل التنصيب يكون علامة على ما تخطط له كزوجة للرئيس.

وأضافت جرادي أن كل زي تم اختياره كان عبارة عن بيان حول نواياهم للسنوات الأربع المقبلة، وظهر ذلك واضحًا عندما ارتدت ميشيل أوباما قفازات رخصية السعر لتعبر عن أنها من الشعب ولن تتغير بكونها زوجة للرئيس.

واستعرضت مجلة "فوج"، العالمية الأزياء التي ظهرت بها زوجات رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1963 والهدف من كل إطلالة.

كلوديا تايلور جونسون

في عام 1963، ظهرت السيدة الأولى الليدي بيرد جونسون، بمعطف أحمر ولكنها ارتدت قفازات وربطة عنق سوداء تعبيرًا عن الحزن الذي خيم على البلاد جراء اغتيال جون كنيدي، ولكنها عوضت ذلك في المناسبات العامة، وكانت تحرص دائمًا على اختيار أزياء تصمد أمام الموضة لتكون أيقونة حتى بعد انتهاء ولاية زوجها.

بات نيكسون

ظهرت السيدة الأولى بات نيكسون عام 1969 للمرة الأولى، بفستان مرتفع السعر من اللون الأصفر له معطف قصير مطرز بنفس شكل خصر الفستان الذي صنع من الساتان والحرير، وكان تعبيرًا صريحًا منها بأنها على دراية بالدور المطلوب كوجهة للولايات المتحدة.

بيتي فورد

ظهرت بيتي فورد، السيدة الأولى عام 1973، بجانب زوجها جيرالد فورد، وهو يؤدي اليمين كرئيس، بمعطف من سبعينيات القرن الماضي وكان باللون الأزرق ويحتوي على رقبة فرو ثقيل، وعكس ذلك اهتمامها بأشياء غير الموضة، لأنها كانت ناشطة نسوية وتعمل على زيادة الوعي بسرطان الثدي وإدمان الكحول وتعاطي المخدرات.

روزالين كارتر

ظهرت روزالين كارتر، في حفل الافتتاح بصحبة زوجها جيمي كارتر، بمعطف من اللون السماوي بسيط التصميم، وهذا منح انطباع عنها بأنها لا تهتم بالأزياء، وأكد ذلك اهتمامها بالعمل الدبلوماسي أكثر من اختبار الملابس، والإثبات الثاني هو أنها ظهرت بنفس المعطف سابقًا، وذلك خلال تنصيب كارتر حاكمًا لجورجيا في عام 1971.

نانسي ريجان

في عام 1981، ظهرت السيدة الأولى خلال مراسم أداء رونالد ريجان لليمين، بملابس أنيقة ومختارة بعناية؛ لأنها كانت من شخصيات هوليوود الشهيرة، وكانت عبارة عن معطف ثقيل من اللون الأحمر وقبعة وقفازات سوداء، وظلت تهتم بالأزياء في كل المناسبات التي ظهرت فيها مع زوجها.

باربرا بوش

في عام 1989، ارتدت نانسي في حفل تنصيب زوجها جورج بوش الأب، معطفًا فيروزيًا مع عقد لؤلؤ متعددد الطوابق، تعبيرًا منها على البساطة وعدم الاهتمام بتغير الموضة كثيرًا.

هيلاري كلينتون

ظهرت هيلاري كلينتون في حفل أداء زوجها بيل كلينتون لليمين عام 1993، ببدلة نسائية وردية مربعة، وهي من اختارت تصميم ولون البدلة، لتعبر عن أنها تعتمد على نفسها في حياتها الشخصية ولن يتغير ذلك بكونها أصبحت السيدة الأولى.

لورا ويلش بوش

ظهرت زوجة جورج دبليو بوش، في حفل التنصيب، بمعطف وتنورة من اللون الأزرق على شكل طاووس، وكان ذلك تعبيرًا منها عن الاستقلالية والثقة، وأنها قادرة على تحقيق هدفها، الذي كان حينها عبارة عن مبادرات عديدة تهدف لمحو الأمية باعتبارها معلمة.

ميشيل أوباما

في عام 2009، ظهرت ميشيل أوباما، أول سيدة سمراء أولى، بفستان من الصوف والدانتيل مع زوج قفازات من اللون الأخضر في حفل أداء اليمين، وتم اختيار هذا الثوب حينها لرغبة زوجة الرئيس الأسبق في الظهر بشخصية رقيقة متفائلة بالمستقبل.

ميلانيا ترامب

في عام 2017 ظهرت ميلانيا ترامب في مراسم تنصيب دونالد ترامب، بفستان من الكشمير الأزرق وقفازات سوداء تعبيرًا عن حبها للبساطة والرقي وأنها متساوية مع الشعب.

جيل بايدن

ظهرت زوجة الرئيس الحالي للولايات المتحدة، الدكتورة جيل بايدن، بفستان ومعطف من اللون الأزرق من علامة "ماركاريان" التي ظهرت حديثًا، دليلًا على رغبتها في دعم العلامات الحديثة والرغبة في النهوض بها لتستفيد الدولة.



