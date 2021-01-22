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رئيس وزراء بريطانيا: لقاح كورونا الوسيلة الأفضل والأسرع لهزيمة الفيروس

بوريس جونسون - ارشيفية
بوريس جونسون - ارشيفية
لندن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 9:30 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 9:30 م
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -في خطاب- إن لقاح كورونا يُعد "الوسيلة الأفضل والأسرع لهزيمة الفيروس" والعودة بالحياة إلى طبيعتها.

وأضاف جونسون، أن المملكة المتحدة لا تزال على المسار الصحيح لتقديم جرعات اللقاح للمجموعات ذات الأولوية بحلول منتصف الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الحزمة الحالية من الإجراءات كافية لمواجهة المتغير الجديد من كورونا، وتوجد "إشارات" في البيانات تدل على أن الإجراءات مثمرة.

واستطرد جونسون أنه لا يمكننا البدء في التفكير في إنهاء القيود حتى يتضح أن برنامج اللقاح مثمر، وأنه "لا توجد متغيرات جديدة" كما أن معدل الإصابة يحتاج أيضاً إلى الانخفاض.

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