نفى عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لـ فيوتشر اف سي، دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع ناديه من أجل ضم عمر كمال، ظهير أيمن الفريق والمنتخب المصري، لخلافة أكرم توفيق في الأحمر.

وكانت تقارير صحفية اثارت خلال الفترة الماضية، سعي الأهلي لضم عمر كمال لتعويض غياب أكرم توفيق، ظهير أيمن الأحمر، بعد إصابته مع منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي، سيغيب على أثره (6- 9) أشهر .

وقال عبدالظاهر في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "أرفض الحديث كثيرا عن انتقالات اللاعبين، ولكن الأمر أصبح مستفز للغاية كيف يتحدث البعض عن انتقال لاعب لدينا ونحن نبحث عن بديل له".

وأضاف: "الجميع يعلم أن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر طلب التعاقد مع ظهير أيمن للفريق، نعم عمر لا يشارك معنا في هذا المركز لكنه يجيده بشكل رائع".

وأوضح: "لم يتواصل معنا أي مسؤول من الأهلي بشأن ضم عمر، ونحن نرفض التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق".

وواصل: "عقد عمر كمال معنا 3 مواسم ولكن هناك حق للاعب طلب إنهاء التعاقد والعودة للنادي الزمالك عقب إنتهاء الموسم الأول".

وشدد: "بالفعل نفاضل بين 3 لاعبين من الدوري المصري، لضم أحدهم بجانب متابعة 2 من افريقيا أيضًا، نبحث دعم مركزي الظهير الأيمن والمهاجم الصريح".

وحول طلب الزمالك، التعاقد مع أحمد رفعت، استرسل: "الزمالك موقوف من القيد، كيف سيتفاوض مع لاعبين لضمهم، هل سيتعاقد مع رفعت وهو أحد اللاعبين الأفضل في مركزه في مصر حاليا، ولن يتمكن من قيده، الأمر غير صحيح ولم يصل إلينا طلب رسمي لضم اللاعب".

واختتم: "حسام حسن، مهاجم الأهلي لاعب كبير، ولكن لم نطلب إعارته من الأهلي، نبحث عن لاعبين بامكانيات معينة ويمكنهم الاستمرار معنا بشكل كبير".