عدد عمال الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة يتجاوز 3 ملايين عامل

أظهرت بيانات الحكومة الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع عدد العاملين في الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة ليتجاوز مستوى 3 ملايين عامل لأول مرة في العام الماضي، ليصل إلى 11% من إجمالي عدد العمال في الشركات المحلية الكورية.

وارتفع عدد العاملين في الشركات الكبيرة التي تضم الواحدة منها أكثر من 300 عامل بنسبة 3% أو 89 ألف عامل إلى 08ر3 مليون عمل بنهاية 2023 مقارنة بالعام السابق بحسب بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية وإفصاحات الشركات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عدد العاملين في الشركات الكبيرة تجاوز الثلاثة ملايين عامل لأول مرة منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في 2004.

ويرتفع عدد العاملين في هذه الشركات باطراد طوال السنوات الست الماضية. وبشكل خاص تركز الشركات على التوسع في نموذج التوظيف بدون عقود والذي استمر في النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي حزيران/يونيو من العام الماضي ارتفع عدد العاملين في سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية إلى 124070 عامل لتحتل بها المركز الأول وبارتفاع نسبته 18% عن الشهر نفسه من 2019 قبل تفشي الجائحة.

وجاءت شركة صناعة السيارات هيونداي موتور في المركز الثاني وزاد عدد العاملين فيها بنسبة 2ر3% إلى 71520 عامل خلال حزيران/يونيو من العام الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2019.