تايوان ترصد 28 سفينة صينية عقب إطلاق بكين تدريبات عسكرية

رصدت تايوان، اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 14 سفينة حربية صينية و14 سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب الجزر القريبة من تايوان وفي غربي المحيط الهادئ، وذلك عقب إعلان بكين عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

وقال الليفتنانت جنرال هسيه جيه شنج، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع التايوانية، للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الاثنين إنه تم رصد ما لا يقل عن 89 طلعة جوية، شملت طائرات مأهولة وطائرات مسيرة، دخلت منها 67 طلعة مناطق الاستجابة التايوانية.

وتم تسجيل هذه الأرقام قبل 90 دقيقة من بدء المؤتمر الصحفي.

ولم تقدم تايوان مزيدا من التفاصيل، لكنها حذرت من أن مناطق المناورات التي حددتها الصين قريبة من أراضيها.