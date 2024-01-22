 سفيرة أمريكا في بغداد: استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة ينتهك سيادة العراق - بوابة الشروق
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سفيرة أمريكا في بغداد: استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة ينتهك سيادة العراق

بغداد - د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 8:56 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 8:56 م

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، مساء اليوم الأثنين، إن استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والمقاتلين والدولار الأمريكي، يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق.

وأوضحت رومانوسكي في تدوينة على منصة أكس "تويتر سابقا" اليوم "أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف شركة الطيران العراقية /فلاي بغداد/ وثلاثة أعضاء من كتائب حزب الله على قائمة الجهات الداعمة للحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية بالعراق وسوريا ولبنان".

وذكرت أن هذا القرار يؤكد "عزم الولايات المتحدة الأمريكية على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني وشبكته الموالية في العراق ".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت اليوم عقوبات على شركة فلاي بغداد والقائد العسكري لكتائب حزب الله العراقي النائب في البرلمان العراقي حسين مؤنس، وشخصيات في كتائب حزب الله العراقي.


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