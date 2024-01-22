تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حكمها على عاطل متهم بقتل شاب والشروع في قتل صديقه بمنطقة العجوزة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين محمود فخري، وأسامة الأمير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد وممدوح عبد الرشيد.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 26355 لسنة 2022 جنايات العجوزة، للمتهم "يونس.ح"، 24 سنة، عاطل، أنه في يوم 11 سبتمبر عام 2022 قتل عمدا المجني عليه "سيد.م" مع سبق الإصرار والترصد.



وتابعت التحقيقات أنه اقترنت جناية القتل بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل صديق المجني عليه "محمود.ا" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه.



وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح ناري وتوجه إلى مكان تواجده وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة استقرت بأنحاء جسده لكن لم يتمكن من قتله لسبب لا دخل لإرادته به، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.



وأكدت التحقيقات، أن المتهم حازا وأحرز سلاحين ناري وذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.