قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة النقل، إن استثمارات القطاع الخاص الأجنبية والعربية والمصرية في قطاع النقل البحري أصبحت «موجودة في مصر بقوة»، نافيا بشكل قاطع ما يشاع حول بيع أي ميناء أو محطة مصرية.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»: أن «الـ 18 ميناء مملوكة لمصر، بما في ذلك المحطات و100 كيلو أرصفة مملوكة لمصر، والبنية الأساسية من أرصفة وأحواض وتكريك وطرق وكهرباء ومياه ومرافق كلها مملوكة لمصر»، متابعا:«إحنا لا نبيع ولم نبع أي ميناء أو أي محطة في ميناء مصرية».

ورد على شائعات ببيع الموانئ قائلا: «الناس إياهم بيقولوا شوف هو بيقول إحنا مش بنبيع موانئ يبقى هو بيبيع موانئ»، موضحا: «نحن نستعين بمُشغلين عالميين وعرب ومصريين، ولدينا الآن أكبر 5 مشغلين عالميين من هاتشيسون إلى يورو جيت وأبو ظبي للموانئ ودبي للموانئ، كل هؤلاء مشغلون يعملون في شحن وتفريغ ونقل وتداول البضائع المصرية».

وتابع: «لدينا أكبر 5 خطوط ملاحية الأولى في العالم، ولدينا أيضا شركات مصرية كثيرة جدًا تعمل في مجال الشحن والتفريغ والبضائع».

وأشار إلى أن ميناء دمياط سيشهد قريبًا افتتاح أحدث محطاته، والتي ستكون بمثابة بشرى عظيمة للشعب المصري، موضحا أن هذه المحطة النموذجية ستدار من قبل شركة «يورو جيت» الألمانية بالتعاون مع خط ملاحي عالمي ألماني وشركة إيطالية.

وأكد أن الكوادر المصرية من ناقلين وغيرهم لهم دور كبير في تشغيلها، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال الأخرى بواسطة شركات مصرية، موضحا: «لم يعد هناك قطاع عام، فالقطاع الخاص المصري هو الآن محط اهتمام وتشجيع كبير جدًا من الرئيس السيسي».