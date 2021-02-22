تخصيص 140 مترا جديدة لاستكمال مشروع الصرف الصحي بفيديمين في الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث آليات استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالفيوم، ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ رفعت ضاوي عضو مجلس النواب، وعدد من أساتذة كلية الهندسة، ورئيس قطاع الدعم الفني، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

وأكد المحافظ، أكد خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، للوصول إلى أفضل الحلول وإنهاء مشكلة استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فيديمين.

وشدد على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع المتعثر منذ عدة سنوات والذي يخدم نحو50 ألف نسمة بقريتي فيديمين والسليين وتوابعهما.

وأعلن الأنصاري، عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 140 مترًا من أراضي أملاك الدولة بجوار مركز شباب فيديمين؛ لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة المحطة.

ووجه المحافظ، مجموعة العمل والجهات ذات الصلة بالمشروع، بمعاينة قطعة الأرض المقترح تنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها، ورفع الإحداثيات للموقع، وتقدير ومراجعة المساحات على الطبيعة، تمهيدًا لاستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنه خلال الاجتماع عرض شرح تفصيلي من أساتذة كلية الهندسة، للمشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذ٥٠ % منه، وكذلك شرح لمكونات محطة الرفع الإضافية من حيث المساحة والعمق وكيفية حل المشكلة، تفادياً لطبيعة الشوارع الضيقة بقرية فيديمين.

الجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأساتذة كلية الهندسة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قد قامت اليوم بمعاينة قطعة الأرض التي تم تخصيصها لتنفيذ محطة الرفع الإضافية عليها بقرية فيديمين.