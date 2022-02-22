اتحاد الكرة يعلن اسماء حكام مباريات الأربعاء في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات الغد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الجونة على ستاد الإسماعيلية ويدير هذه المباراة الحكم محمود البنا ويعاونه الثنائي سامي هلهل ومحمود عامر ومصطفى عثمان حكما رابعا، ويتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم عمرو الشناوي ويعاونه رجب محمد.

وعلى ستاد برج العرب، يلتقي فريق إيسترن كومباني مع المصري البورسعيدي ويدير هذه المواجهة إبراهيم محمد ويعاونه محمود أبو الرجال وتامر رشاد، على أن يكون الحكم الرابع محمد عبد الحافظ ويتولى غرفة الفيديو وائل فرحان ويعاونه عمر فتحي.