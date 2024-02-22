تسليم رئيس جامعة طنطا جائزة التصنيف العربى للجامعات 2023

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فى احتفالية توزيع شهادات النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات 2023، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

خلال الحفل، سلم الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمود ذكى جائزة جامعة طنطا عن النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات للعام 2023، حيث حصلت الجامعة على المركز 17 عربيا، ضمن 115 جامعة على مستوى العالم العربي، وفي المركز السادس محليا ضمن 27 جامعة مصرية.

جاء ذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. وممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، وعبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي، والدكتور على شمس الدين رئيس الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب.