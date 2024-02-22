ضبط سيدتين بتهمة النصب على المواطنين عن طريق أعمال الدجل والشعوذة بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية. متضمناً تضرر شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة - من قيام سيدتين بالنصب والإحتيال على (زوجته وكريمته) والاستيلاء على مشغولاتهما الذهبية عن طريق أعمال الدجل. ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (سيدتين"لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بمحافظة الجيزة) وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.