مندوب روسيا بمجلس الأمن يحذر من تهجير الفلسطينيين: ينقل الكارثة الإنسانية إلى الأراضي المصرية

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن هناك سياسات إسرائيلية متعمدة لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة ما سيؤدي إلى عبورهم نحو مصر.



وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أن هذا الأمر يعني أن الكارثة الإنسانية ستمتد إلى الأراضي المصرية.



وذكر أن ما تسمى بالجهود الدبلوماسية التي تمارسها واشنطن لم تأتِ بأي نتيجة على الأرض.



ولفت إلى أنه من الواضح أن واشنطن ليس لديها نفوذ على الحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن السلطات الإسرائيلية أعلنت بشكل قاطع أنها مستمرة في حربها على القطاع لعدة أشهر.



وذكر أن إسرائيل تشن حربًا أيضًا للقضاء على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكذلك العمل على طرد الفلسطينيين من أراضيهم.



وشدد على أنه على الرغم من تظاهر إسرائيل بالشجاعة، لكنّها لم تستطع تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب التي تشنها (على غزة).



وكانت الولايات المتحدة، قد استخدمت يوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب على غزة.



وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا.