البنك الزراعى المصري يساهم فى تجهيز 250 عروسا ويوزع 40 ألف قسيمة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

قام البنك الزراعى المصرى بالمساهمة فى تجهيز 250 عروسا، وتوزيع 40 ألف قسيمة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا فى محافظات القناة، وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة «يدوم الفرح» التى أطلقتها المؤسسة بهدف تيسير زواج الفتيات للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزواج، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كل الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم.

وقال سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى: إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ نحو خمس سنوات، هى مشروع تنموى قومى تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى جودة الحياة فى الريف، كما أنها تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى حول هدف نبيل وهو التصدى للفقر، وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا فى كل المحافظات، مؤكدا أن هذه الأهداف تتلاقى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك الزراعى المصرى الذى يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير خدماته المصرفية والتمويلية لتحسين مستوى معيشة سكان الريف.

وشدد على حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف «حياة كريمة» والتى من بينها تحقيق التكافل الاجتماعى وتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزى المصرى لحث القطاع المصرفى على تمويل وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مجالى المسئولية المجتمعية والشمول المالي، بما يساهم فى تحقيق أهداف المبادرة، والتى تمثل نموذجًا للتعاون بين كل مؤسسات الدولة لدعم جميع فئات المجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين لتحسين جودة حياتهم.

وأشار إلى أن البنك الزراعى المصرى من خلال مساهماته ومبادراته المستمرة يعمل على تقديم كل سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، مشيرا إلى أن مبادرة تيسير زواج الفتيات هى واحدة من أدوات البنك لتقديم هذا الدعم للفئات المستحقة من منطلق مسئوليته المجتمعية من أجل التخفيف عن كاهل أسرهم لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية، ما ينعكس على استقرار الأسرة وتحقيق السلام الاجتماعى، مؤكدا أن البنك ساهم فى هذه الاحتفالية بتقديم مساهمات عينية لتجهيز الفتيات عبارة عن (149 ثلاجة، 149 غسالة، 149 بوتاجاز)، بالإضافة إلى تقديم 40 ألف كوبون لشراء المواد الغذائية والسلع التموينية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وفى هذا السياق، أكدت غادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزى المصرى للمسئولية المُجتمعية أن هذا الحدث يأتى فى إطار توجيهات حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى بتنفيذ خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية بالقطاع المصرفى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق حياة كريمة.