استطلاع: انخفاض تأييد الأمريكيين للحرب الإسرائيلية في غزة

نتنياهو يحصل على أعلى تصنيف سلبي منذ 1997

خلص استطلاع رأي أجرته مؤسسة "جالوب" إلى تراجع الدعم لأعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بصورة كبيرة بين البالغين الأمريكيين.

وأظهر استطلاع الرأي أن معظم الأمريكيين لا يوافقون على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكشف أن 32% فقط يؤيدون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بينما عارضها 60%، ورفض 8% الإجابة، وهي أدنى نسبة منذ أن طرحت "جالوب" هذا السؤال لأول مرة في نوفمبر 2023، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويعد هذا انخفاضا كبيرا مقارنة ببداية الحرب مع حماس عندما كان نحو نصف الأمريكيين يوافقون على العملية الإسرائيلية.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 21 يوليو على 1002 أمريكي، في الوقت الذي أدت فيه التقارير بشأن المجاعة في غزة لتوجيه انتقادات دولية لقرار إسرائيل بتقييد المساعدات الغذائية، ولكن قبل أن يعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه بشأن تدهور الوضع الإنساني.



كما توصل الاستطلاع الجديد إلى أن نصف البالغين الأمريكيين لديهم الآن رأي غير مؤيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث حصل على أعلى تصنيف سلبي منذ أن تم إدراجه في استطلاع "غالوب" عام 1997.

وحتى ديسمبر 2023، كانت نظرة الأمريكيين إلى نتنياهو أكثر إيجابية من نظرتهم السلبية، باستثناء عام 1997، عندما كان أقل شهرة.

وتضاعفت نسبة عدم الرضا عن نتنياهو تقريبا منذ عام 2019، وهي آخر قراءة سجلت قبل اندلاع الصراع الحالي.