حماس تشيد بموقف فرنسا باعتبار عنف المستوطنين بالضفة أعمالا إرهابية

أشاد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، اليوم الثلاثاء، بالموقف الفرنسي الرسمي الذي وصف عنف المستوطنين في الضفة الغربية بالأعمال الإرهابية.

وقال القيادي مرداوي في بيان للحركة، إنّ هذا الموقف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الاعتراف الكامل بحقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال والاستيطان.

وأضاف: «هذا التصريح يؤكد على صدق وعدالة الرواية الفلسطينية، ويفضح ممارسات المستوطنين الإرهابية التي لطالما تجاهلها المجتمع الدولي، ويعزز من مشروعية مطالبنا بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين».

ودعا بقية الدول إلى اتخاذ مواقف مماثلة وأكثر قوة، تتجاوز الإدانة اللفظية نحو إجراءات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني، وتجبر الاحتلال على وقف جرائمه ومخططاته الاستيطانية.

وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المستوطنين والجهات التي تدعمهم، ومحاسبة حكومة الاحتلال بصفتها المسئولة المباشرة عن تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق فلسطين أرضًا وشعبًا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية بعد عملية «قتل» ناشط مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.

وقال متحدث باسم الوزارة: «تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية».

وأضاف: «أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.