أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، اكتشافا نفطيا جديدا في حوض غدامس غربي البلاد، بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 4 آلاف و675 برميل نفط خام يوميا، إلى جانب نحو مليوني قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقالت المؤسسة (حكومية تدير كامل القطاع)، في بيان، إنها "تعلن عن اكتشاف نفطي جديد لشركة الخليج العربي للنفط (ليبيا) في البئر ح1 - م ن 4 (H1-NC4) الواقع في حوض غدامس الرسوبي".

وأوضحت أن الطاقة الإنتاجية التقديرية للبئر تبلغ نحو 4.675 آلاف برميل يوميا من النفط الخام، وحوالي مليوني قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ويقع حوض غدامس في غرب ليبيا، ويمتد إلى أجزاء من تونس والجزائر، فيما تبعد مدينة غدامس نحو 600 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وتسعى ليبيا، المعفاة من اتفاق خفض الإنتاج الذي تتبناه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لرفع إنتاجها إلى ما بين 2 و3 ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من احتياطيات كبيرة من النفط والغاز غير المستغل.

ويبلغ الإنتاج الحالي لليبيا نحو 1.4 مليون برميل يوميا، بحسب آخر بيانات نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها الإلكتروني الأسبوع الجاري.