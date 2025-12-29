استمرار دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني

دخلت دفعات جديدة من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من خلال معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم.

وقال مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متعددة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

أشار المصدر، إلى أنه تم أمس الأحد إدخال 196 شاحنة، شملت 65 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و23 شاحنة من دولة الإمارات و40 شاحنة مرسلة للمخيم المصري و5 شاحنات من دولة قطر و45 شاحنة من الهلال الأحمر المصري و4 شاحنات من بيت الزكاة و6 شاحنات غاز و8 شاحنات سولار.

أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأحد، بلغ 20372 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 285 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 525 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 165 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 سولارا، و1266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.