يايسله يثمن فوز الأهلي على السد: الأهم حصد النقاط الثلاث

أبدى الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه أمام السد القطري بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026.

وأشار يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى صعوبة اللقاء، قائلًا:«كانت مباراة متوقعة، السد فريق لا يسمح لك بالضغط العالي طوال المباراة، وكنا مستعدين لتطبيق الضغط العالي والمنخفض، والأهم هو تحقيق الثلاث نقاط».

من جانبه، أكد ماثيوس جونسالفيس لاعب الأهلي على أهمية الفوز، مشيرًا إلى:«الحصول على الثلاث نقاط أمر ضروري للاستمرار في المنافسة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.