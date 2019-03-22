المشتبه به في هجوم أوتريخت يعترف بارتكاب الحادث بمفرده

قال الإدعاء العام في هولندا إن المشتبه به في حادث إطلاق النار على قطار كهربائي (ترام) بوسط مدينة "أوتريخت" مؤخرا، اعترف بارتكاب الحادث بمفرده.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الادعاء فرانس زونفيلد قوله إن الدافع وراء حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، لايزال قيد التحقيق.

وأشارت الشبكة إلى أن المشتبه به جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما يواجه اتهامات من بينها القتل العمد بقصد الإرهاب.

وكان قاضي تحقيقات في هولندا قد أمر في وقت سابق اليوم بتمديد فترة اعتقال تانيس لمدة 14 يوما إضافي في ظل تواصل التحقيقات.