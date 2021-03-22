أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 27 ألفا و222 جرعة يوميا.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا عامين وخمسة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو عشرة أسابيع.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 22ر1 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و411 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وثلاثة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.