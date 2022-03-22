قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحزم التحفيزية التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعد مقبولة، مشيرًا إلى أن ظهور أثرها في السوق وتحقيق الرضا لدى المواطنين تستغرق وقتًا.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الدولة استبقت بعرض مزيد من السلع؛ لمواجهة الاستغلال في الأسواق، متابعًا: «الدولة فتحت العديد من المعارض وطرحت السلع، لكن حالة الاسترضاء من المواطنين مقابل الدخل الذي يحصلون عليه تستغرق وقتًا».

وأشار إلى أن ضم 450 ألف أسرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية يستغرق ما بين شهر إلى شهرين، مؤكدًا أن هذا الإجراء وغيره من تبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين، إلى أبريل بدلًا من يوليو، أمر طيب.

وناشد أستاذ التمويل والاستثمار، المواطنين التدبير؛ لأن الأزمة لم تعد مصرية كتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى أن الأزمة عالمية، في ظل التطورات التي تشهدها الحرب وإشعال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لها.

ونوه إلى أن تداعيات الأزمة تمتد لفترة أطول حتى لو انتهت بعد شهر من الآن، متوجهًا برسالة للمواطن: «اقتصد ودبر احتياجاتك، منعرفش كبلد وعالم اتجاهنا رايح بينا فينا بالحرب، هل تستعصي أكثر من ذلك وسلاسل التوريد تتأزم بصورة أكبر؟ إجراءات الدولة برفع سعر الفائدة وزيادة المرتبات والمعاشات مقبولة، لكن مقارنة بأوضاع السوق الحالية، سنستغرق وقتا ليشعر المواطن برضا».