وزيرة البيئة: مصر ستستفيد كثيرا من مواجهة التغيرات المناخية وستصبح الملاذ الأمن للعالم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر ستستفيد كثيرا من مواجهة التغيرات المناخية وستصبح الملاذ الآمن للعالم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على حماية شواطىء البحر المتوسط ودلتا النيل والإسكندرية من آثار التغيرات المناخية المحتملة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد ـ خلال مقابلة مع قناة "القاهرة والناس" الفضائية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة عبارة عن سدود طبيعية تنفذ لعمل إجراءات حماية في حال ارتفاع منسوب المياه، موضحة أن مصر أنشأت خريطة تفاعلية تبين مدى تأثر الأماكن بتغير المناخ حتى عام 2100.

وشددت وزير البيئة على أهمية مؤتمر المناخ المقرر انعقاده فى مصر، معتبرة أن مؤتمر المناخ أقوى مؤتمرات لمناقشة القضايا متعددة الأطراف والمعاناة من التغيرات المناخية لم تعد فى مناطق معينة وإنما فى العالم كله، معلنة أن انبعاثات مصر أقل من 1% وقدمت 30 مشروعا قوميا فى مؤتمر المناخ الأخير.