الإسماعيلي يجهز المصابين قبل مواجهة سموحة بالدوري

يواصل فريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل تدريباته، استعدادا لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.

ويغيب عن الإسماعيلي بسبب الإصابة العضلية كل من صالح جمعة وكريم عرفات، وحمدى النقاز وعصام صبحى ومحمود الشبراوى.

ويأمل الجهاز الطبى للإسماعيلى في استعادة جهود هؤلاء اللاعبين مع عودة مباريات الدورى، للاستفادة من جهودهم في المباريات الصعبة المقبلة.

وأعرب حمزة الجمل مدرب الإسماعيلى عن سعادته عقب تأهل فريقه إلى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح، على استاد الإسماعيلية.

وقال حمزة الجمل: “فخور بما قدمه اللاعبون من أداء أمام المحلة، لقد نجحوا في السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، لكن يجب أن ننسى تلك المباراة، ونضع كامل تركيزنا على مباريات الدورى الممتاز.

وأضاف: «لدينا مباراة مهمة للغاية في الدورى أمام سموحة بعد فترة التوقف الدولى، وشعارنا فيها لا بديل عن الفوز، فالحالة التي عليها الفريق في الوقت الحالى من تكاتف مجلس إدارة النادى والجماهير مع اللاعبين، تمنح الفريق دفعة قوية لتقديم مستوى يليق بالدراويش».