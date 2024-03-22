مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات سعوديتين لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الجمعة، طائرتي مساعدات إنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر بشمال سيناء، إن إجمالي عدد الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ بداية الازمة بلغت 42 طائرة تحمل مساعدات لقطاع غزة.

وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرتين ونقلهما بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالهما إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.

وبلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 693 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 567 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 126 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.