 متحدثة الخارجية الأمريكية: استعادة الجيش السوداني للقصر الجمهوري حدث مهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدثة الخارجية الأمريكية: استعادة الجيش السوداني للقصر الجمهوري حدث مهم

وكالات
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 7:32 م | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 7:32 م

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي باروسي، إن بلادها تتابع التطورات الجارية في السودان، مضيفة أن استعادة القوات المسلحة لمباني القصر الجمهوري بالخرطوم يعد حدثاً مهماً.

وأشارت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، في تعليقات صحفية في الإيجاز الصحفي الذي نشره موقع الوزارة اليوم السبت، إلى أن الخارجية الأمريكية تتابع تطورات الأحداث في السودان، متابعة: "أعتقد أن العالم جله ينبغي أن يتابع هذا الوضع"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضافت: "ويبدو أنه حدث مهم، ونحن نراقب الوضع ونعي ذلك"، مؤكدة للصحفيين استعادة القوات المسلحة السودانية للقصر الجمهوري يوم الجمعة.

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