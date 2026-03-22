أثار إنزال العلم السوري خلال احتفالات النوروز في عين العرب (كوباني) ردود فعل غاضبة، فصدر بيان عن قيادة الأمن الداخلي بحلب شمالي سوريا، وتظاهرت مدن سورية تنديداً بالواقعة.



أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب بيانا أكدت فيه متابعتها الدقيقة للحادثة التي وقعت خلال احتفالات عيد النوروز، والتي تمثلت في قيام شخص بإسقاط العلم السوري بشكل متعمد.



وشدد البيان على أن هذا التصرف يُعد مخالفا للقوانين النافذة ويمس برمزية الدولة وسيادتها، مؤكدا أن العلم الوطني يمثل رمز وحدة البلاد وكرامتها، وأن أي اعتداء عليه يستوجب المساءلة القانونية.



ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات موثقة حول هوية الشخص المعني أو مكان تواجده، مع التأكيد على الحرص على تطبيق القانون بعدالة والحفاظ على الأمن والاستقرار دون تجاوز.



من جانبه، أكد مدير منطقة جرابلس ياسر أحمد عبدو أن العلم السوري ليس مجرد قطعة قماش، بل يجسّد تاريخاً طويلا من التضحيات ويحمل آمال السوريين جميعا بمختلف انتماءاتهم.





وأشار إلى أن مثل هذه الأفعال الفردية لا تعبّر عن إرادة الشعب السوري ولا عن أخلاق مكوناته المتعددة التي عاشت متآخية عبر التاريخ، مشددا على أن سوريا ستبقى أرضا للتنوع يتكامل فيها الجميع في نسيج وطني واحد.



وأضاف أن وعي السوريين وتمسكهم بوحدتهم الوطنية كفيل بإفشال أي مخطط يستهدف استقرارهم وهويتهم الجامعة.

لم تقتصر تداعيات الحادثة على البيانات الرسمية، بل امتدت إلى الشارع السوري الذي عبّر عن استنكاره عبر حراك شعبي واسع:

مدينة الرقة: خرجت مظاهرة احتجاجية تنديدا بإهانة العلم السوري في عين العرب، شارك فيها مواطنون من مختلف الخلفيات تأكيدا على تمسكهم بالرمز الوطني.

الطرق المؤدية إلى عفرين: شهدت حالة من الغضب العارم، تضمنت قطع طرق واعتداءات على ممتلكات، في رد فعل عاطفي على الفيديو المتداول لحادثة إنزال العلم.

مدينة إعزاز: نظم السكان وقفات احتجاجية تنديدا بالاعتداء على العلم خلال احتفالات النوروز، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

تحركات في حلب: أفادت مصادر محلية بتوجه أرتال من المؤيدين من منطقة حيان نحو حي الشيخ مقصود، في خطوة تعبّر عن رفضهم للإساءة إلى رموز الدولة.

وتجمع هذه الردود على قناعة واسعة لدى السوريين بأن الحفاظ على العلم الوطني هو حفاظ على هويتهم الجامعة، وأن أي محاولة للنيل من رموز السيادة ستُقابل برفض شعبي ورسمي موحد.