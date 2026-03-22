تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، في الأقصر من إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حملات التصدي للتعديات في المهد.

وأوضحت الوحدة المحلية أن الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ على مساحة 360 مترًا بقرية الحبيل، وأخرى على مساحة 120 مترًا مربعًا في قرية البغدادي، بإجمالي 480 مترًا مربعًا، حيث تمثلت المخالفات في إنشاء أسوار ومبانٍ بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت.

وأكدت أنه تم تنفيذ الإزالات بالكامل حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد رئيس المدينة على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر؛ لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، خاصة خلال فترات الإجازات والأعياد.