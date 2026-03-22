وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية دمرت المسيرات "فوق مقاطعات موسكو وفلاديمير وبيلغورود وكورسك، وتولا وريازان وروستوف وفورونيج وبريانسك، وفوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



