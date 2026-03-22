تقام مساء اليوم الأحد، عدة مباريات في مختلف الدوريات العالمية والأوروبية لعل أبرزها هي مواجهة الزمالك مع أوتوهو في بطولة الكونفدرالية.

وبات الزمالك هو الممثل المصري الوحيد في البطولات الأفريقية بعدما ودع الأهلي وبيراميدز والمصري بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وتقام في إياب ربع نهائي الكونفدرالية أيضا مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري مع مانيما يونيون، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي مع أولمبيك آسفي.

وفي دوري الأبطال، يلعب ستاد مالي مع صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني مع نهضة بركان المغربي.

وفي الدوري المصري، تقام مساء اليوم، 3 مباريات ضمن مواجهات المرحلة الثانية من المسابقة المحلية، إذ يلعب زد مع طلائع الجيش في الخامسة مساءً، وكهرباء الإسماعيلية مع مودرن سبورت في الثامنة مساءً، وفي نفس التوقيت يلعب الاتحاد مع فاركو.

وبعيدا عن أفريقيا، يلعب أرسنال مساء اليوم الأحد، مع مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في لقاء يقام في السادسة والنصف مساءً.

وتلعب أيضا 3 مواجهات في الجولة 31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي نيوكاسل مع سندرلاند، وأستون فيلا مع وست هام، ونوتنجهام ضد توتنهام.

وفي إسبانيا ستترقب جماهير ريال مدريد اللقاء المنتظر مع أتلتيكو في العاشرة مساءً، وبرشلونة أيضا يلعب مع رايو فاييكانو في الثالثة عصرًا.

ومن إسبانيا لفرنسا، يستعد فريق مصطفى محمد نانت، لمواجهة ستراسبورج في العاشرة إلا ربع مساء ضمن مباريات الجولة 27 للمسابقة المحلية.

وإليكم أبرز المواجهات:

دوري أبطال أفريقيا

ستاد مالي × صن داونز.. السادسة مساءً.

الهلال السوداني × نهضة بركان.. السادسة مساءً.

الكونفدرالية

الزمالك × أوتوهو.. السادسة مساءً.

اتحاد العاصمة × مانيما يونيون.. التاسعة مساءً.

الوداد المغربي × أولمبيك آسفي.. التاسعة مساءً.

الدوري المصري

زد × طلائع الجيش.. الخامسة مساءً.

كهرباء الإسماعيلية × مودرن سبورت.. الثامنة مساءً.

الاتحاد × فاركو.. الثامنة مساءً.

كأس كاراباو

أرسنال × مانشستر سيتي.. السادسة والنصف مساءً.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × سندرلاند.. الثانية ظهرًا.

توتنهام × نوتنجهام.. الرابعة والربع عصرًا.

أستون فيلا × وست هام.. الرابعة والربع عصرًا.

الدوري الإسباني

برشلونة × رايو فاييكانو.. الثالثة عصرًا.

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد.. العاشرة مساءً.

الدوري الفرنسي

نانت × ستراسبورج.. العاشرة إلا ربع مساءً.