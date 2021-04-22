الهند تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا على مستوى العالم بـ315 ألف حالة

سجلت الهند أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على الإطلاق على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، صباح اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 314 ألفا و835 حالة، لتلامس الحصيلة الإجمالية عتبة الـ16 مليون حالة.

كما أفادت الوزارة بوفاة 2104 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 184 ألفا 657 حالة.

وقد انهارت البنية التحتية للرعاية الصحية في أجزاء عديدة من البلاد، في ظل وجود نقص في الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات والأدوية المضادة للفيروسات، مع تسجيل المزيد من حالات المرضى الذين يتوافدون على المستشفيات في أنحاء البلاد، طلبا للمساعدة.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، شبهت المحكمة العليا الوضع بـ"حالة الطوارئ الوطنية"، ووجهت الحكومة الاتحادية لإعداد خطة وطنية لتوفير إمدادات الأكسجين والأدوية الأساسية واللقاحات، بحسب ما ذكرته محطة "نيودلهي تي في".

وسعى وزير الصحة هارش فاردان، إلى التأكيد على أن الحكومة قد زادت من مخزونات الأكسجين من أجل سبع مناطق تعتبر الأكثر تضررا، تتضمن نيودلهي ومومباي، وذلك بعد أن انتقدت محكمة دلهي العليا السلطات بسبب الوضع.

من ناحية أخرى، فرضت السلطات الإقليمية قيودا وقرارات إغلاق من أجل كسر سلسلة انتقال الفيروس، وتخفيف العبء على المستشفيات.

ويقول خبراء الطب إن الوضع محفوف بالمخاطر، حيث إن موجة الإصابات الثانية لم تبلغ ذروتها بعد، وهم غير متأكدين من التوقيت الذي ستنخفض معدلات الإصابة.

وتأتي الزيادة الهائلة في أعداد الإصابات في ظل حملة تطعيمات تتسم بنقص توفر الجرعات.