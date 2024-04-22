تحرير 35 محضرا متنوعا خلال حملة لضبط الأسواق بمدينة دهب

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، حملة تفتيشية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومتابعة مدى التزام التجار بالتخفيضات المقرر.

وكشف اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينة، عن تشكيل لجنة لمراقبة المحال والأسواق وضبط الأسعار؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لأهالي المدينة، وتلبية لمطالب المواطنين الدائمة بشأن تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف أنواعها والمخابز لضبط الأسعار، والتعامل مع أي مخالفات متعلقة بصلاحية المنتج.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس المدينة، وتضمنت أعضاء من مجلس المدينة والتموين والطب البيطري، والصحة ومكتب العمل.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 35 محضرًا متنوعًا، بواقع 9 محاضر عدم إعلان عن التسعيرة، و10 محاضر لعدم نظافة، و16 محضرا لعدم حمل شهادة صحية.

وناشد رئيس المدينة، التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة، وعدم المخالفة والمغالاة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

ووجه المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة يجري رصدها، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة للسيطرة الكاملة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتلافى أي مخالفات صحية.

يذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أصدر أمرا إداريا بتشكيل لجان للمرور على الأسواق والمخابز بشكل دوري لمتابعة تطبيق التخفيضات بنطاق مدن المحافظة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق انخفاض الأسعار الخاصة بالخبز السياحي، وأسعار بعض السلع الغذائية، على أن تكون هذه اللجان برئاسة رئيس كل مدينة، وعضوية ممثل من التموين والصحة ومباحث التموين وسلامة الغذاء والطب البيطري.

وجرى بالفعل تخفيض أسعار الخبز السياحي بشكل مبدئي بواقع جنيه لرغيف الخبز الفينو، وجنيه لرغيف الخبز السياحي.