مشاهد توثق إسقاط عناصر حزب الله مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية

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نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد توثق إسقاط عناصره لمسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450-زیك" فوق الأراضي اللبنانية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم أمس الأحد أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان

وقال في بيان إن الطائرة التي أسقطت في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان "كانت تقوم باعتداءات على أهلنا الشرفاء والصامدين".‏

وفي السياق أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إطلاق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي حلقت في سماء لبنان وإصابتها لتسقط داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق في الحادث.

وأضاف: "لقد أغارت طائرات حربية على الموقع الذي أطلق الصاروخ من داخله، سلاح الجو سيواصل العمل في الأجواء اللبنانية لتحقيق مهام جيش الدفاع".

طائرة "هيرمز 450" من دون طيار مصممة للعمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، وهي من الحجم المتوسط حيث يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة.

يصل طول "هيرمز 450" إلى 6.1 أمتار، وتزن 450 كيلوغراما، وتستوعب حمولة قدرها 150 كيلوغراما، وتبلغ قوتها 52 حصانا (39 كيلووات).