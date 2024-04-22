حزب الله يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، استهداف ‏قاعدة "عين زيتيم" العسكرية شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي بلدات حدودية جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إن عناصره استهدفوا "مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة "إكس" إنه "رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان تجاه منطقة عين زيتيم (2 كم شمال صفد) دون وقوع إصابات"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النيران، وقامت طائرات سلاح الجو بضرب بنية تحتية لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان"، دون تحديد موقع الاستهداف.

وتابع: "كما تم مهاجمة مبنيين عسكريين في وقت سابق اليوم (الاثنين) في منطقتي أرزون والعديسة، حيث كان يتواجد عناصر من التنظيم".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي العديسة ورب ثلاثين في قضاء مرجعيون (جنوب).

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا بمنطقة تقع بين بلدتي صريفا ودردغيا جنوب البلاد، ما أدى لسقوط عدد لم تحدده من الإصابات.

وفي 4 أبريل الجاري كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن جولة المواجهات الحالية مع إسرائيل تسببت في نزوح حوالي 100 ألف لبناني في الجنوب.



