ماكرون ونتنياهو يبحثان منع التصعيد في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا رغبة بلاده في تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، والوقوف في وجه مساعي إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء تصريح ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وشدد ماكرون على أن فرنسا تسعى جاهدة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتقوم بمحاولات لتخفيف التوترات بسبب الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

كانت حدة التوترات قد تصاعدت بين إيران وإسرائيل عقب قيام طهران بشن هجوم في 13 أبريل الجاري على ردا على هجوم صاروخي على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، نُسب لإسرائيل في وقت سابق من نفس الشهر ، وأسفر عن مقتل قادة بالحرس الثوري .

وترددت تقارير عن شن إسرائيل هجوم على قاعدة عسكرية إيرانية في أصفهان ردا على الهجوم الإيراني.