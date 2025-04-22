أول امرأة ألمانية تسافر إلى الفضاء: انعدام الجاذبية كان الشيء الأكثر سحرا

استمتعت رابيا روجه - أول امرأة ألمانية تسافر إلى الفضاء - بانعدام الجاذبية بشكل خاص خلال مهمتها في الفضاء التي استغرقت أربعة أيام.

وقالت روجه /29 عاما/ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن انعدام الجاذبية كان الشيء الأكثر سحرا، وأضافت: "كل شيء يعمل بشكل مختلف... تشعر وكأنك طفل مرة أخرى لأنه فجأة هناك الكثير لتستكشفه".

وقالت روجه المنحدرة من برلين وتدرس في النرويج للحصول على الدكتوراه: "حتى الانطلاق إلى الفضاء كان شعورا لا يصدق"، مضيفة أنه بعد ذلك كانت هناك تلك اللحظة "التي تشعر فيها وكأنك تسقط إلى الأمام، ولكنك بعد ذلك تكون في المدار بالفعل"، وقالت: "ثم يحدث الشيء الغريب، وهو أن كل شيء يبدأ في الطفو"، مضيفة أن الأمر كان رائعا للغاية، ولكنه أيضا "مثير للغثيان للغاية"، وقالت: "لقد اعتدنا على الأمر بسرعة كبيرة خلال اليوم الأول. وبعد ذلك يمكن البدء في التجول والاستكشاف"

وسافرت روجه رفقة ثلاثة أفراد آخرين إلى الفضاء على متن كبسولة الفضاء "دراجون" كجزء من مهمة "فرام 2"، التي سميت على اسم سفينة أبحاث قطبية نرويجية من القرن التاسع عشر. وفي مطلع أبريل الجاري، هبط الطاقم في البحر قبالة السواحل الأمريكية. وقد كلف ملياردير شركة الفضاء "سبيس إكس" المملوكة للأمريكي إيلون ماسك بتنفيذ هذه المهمة.